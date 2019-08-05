Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.

Транспорт В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Политика Обама призвал изменить закон об использовании оружия Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.

Политика Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав» Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.

Политика ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Политика Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.

Экономика Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.

Общество Госслужащие попросили увеличить им командировочные В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.

Общество На фоне паводка в Хабаровском крае ввели режим ЧС Как сообщает пресса со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, на всей территории региона был введен режим ЧС.

Авто Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.

Музыка Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип «Лови» Накануне популярный исполнитель Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип. Видеоработа была снята на песню под названием «Лови».

Политика Американцы нашли на Украине соперника Путину Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.

Футбол Андрей Аршавин вернулся на «Эмирейтс». Пушечное фото Экс-нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин в Instagram выложил фото, на котором он сидит на пушке у домашнего стадиона "канониров" "Эмирейтс".

Армия и оружие Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром» Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.

Финансы Курс евро поднялся до 73 рублей В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Гаджеты Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора, поставки по морю начнет сокращать, а вот компенсировать выбросы вредных веществ в атмосферу она намерена высадкой новых деревьев.