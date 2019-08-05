Политика

Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
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Подробнее о событии

Китай подтвердил отказ от закупок сельхозпродукции в США

Росбалт19:40

Китай ударил по сельскому хозяйству США в ответ на пошлины

РЕН ТВ19:05

Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Газета.Ru13:12

Эксперт оценил решение Китая приостановить импорт сельхозпродукции из США

RT на русском15:20

СМИ: Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США и может повысить пошлины на ее

ТАСС13:31

Компании из Китая перестали закупать сельхозпродукцию после угроз Трампа

РБК16:41

В Китае власти поручили госкомпаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США

Известия05:51
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Технологии

Невиртуальная реальность: товары с AliExpress появятся в салонах связи

Интернет-гипермаркет AliExpress выходит в российские салоны сотовой связи.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Число пострадавших в Ачинске достигло 10

Обновлено в 20:13
Транспорт

В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Происшествия

На некоторых АЗС города Назарово перестали продавать бензин населению

Часть автозаправочных станций закрылась. Гражданскому населению перестали продавать топливо.
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Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Политика

Обама призвал изменить закон об использовании оружия

Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие

Северная Корея снова провела ракетные пуски

Обновлено в 19:42
Футбол

«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля

Обновлено в 21:10
Наука

112-летняя рыба весом в 22 кг побила рекорд долголетия

Кроме 112-летней рыбы, ученым удалось также обнаружить и экземпляры 80-летнего возраста.
Обновлено в 10:37
Общество

В работе мессенджера Facebook произошел сбой

В работе мессенджера Facebook произошел сбой.
Обновлено в 17:39
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено в 13:15
Политика

Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»

Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Политика

ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду

Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.
Обновлено в 17:33
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Политика

Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 13:56
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

Обновлено в 13:23
Политика

Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре

В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Экономика

Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций

В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Общество

Госслужащие попросили увеличить им командировочные

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Общество

На фоне паводка в Хабаровском крае ввели режим ЧС

Как сообщает пресса со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, на всей территории региона был введен режим ЧС.
Обновлено в 05:05
Авто

Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России

Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Музыка

Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип «Лови»

Накануне популярный исполнитель Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип. Видеоработа была снята на песню под названием «Лови».
Обновлено в 09:51
Политика

Американцы нашли на Украине соперника Путину

Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.
Обновлено в 12:31
Футбол

Андрей Аршавин вернулся на «Эмирейтс». Пушечное фото

Экс-нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин в Instagram выложил фото, на котором он сидит на пушке у домашнего стадиона "канониров" "Эмирейтс".
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Финансы

Курс евро поднялся до 73 рублей

В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:34
Гаджеты

Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора

Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора, поставки по морю начнет сокращать, а вот компенсировать выбросы вредных веществ в атмосферу она намерена высадкой новых деревьев.
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Почему после новых санкций США рубль окреп

Связь новых санкций с Чеширским котом стала наглядной, после того как с разъяснениями выступил американский минфин.
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Как работают Яндекс.Новости?
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