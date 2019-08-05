Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Технологии
Невиртуальная реальность: товары с AliExpress появятся в салонах связи
Интернет-гипермаркет AliExpress выходит в российские салоны сотовой связи.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Число пострадавших в Ачинске достигло 10
Обновлено в 20:13
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Происшествия
На некоторых АЗС города Назарово перестали продавать бензин населению
Часть автозаправочных станций закрылась. Гражданскому населению перестали продавать топливо.
Обновлено в 11:20
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Политика
Обама призвал изменить закон об использовании оружия
Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
Обновлено в 19:42
Футбол
«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля
Обновлено в 21:10
Наука
112-летняя рыба весом в 22 кг побила рекорд долголетия
Кроме 112-летней рыбы, ученым удалось также обнаружить и экземпляры 80-летнего возраста.
Обновлено в 10:37
Общество
В работе мессенджера Facebook произошел сбой
В работе мессенджера Facebook произошел сбой.
Обновлено в 17:39
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено в 13:15
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Политика
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Согласно украинскому закону, результаты выборов должны быть объявлены в 15-дневный срок после голосования.
Обновлено в 17:33
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Политика
Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Обновлено в 13:23
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Общество
На фоне паводка в Хабаровском крае ввели режим ЧС
Как сообщает пресса со ссылкой на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, на всей территории региона был введен режим ЧС.
Обновлено в 05:05
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Музыка
Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип «Лови»
Накануне популярный исполнитель Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип. Видеоработа была снята на песню под названием «Лови».
Обновлено в 09:51
Политика
Американцы нашли на Украине соперника Путину
Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.
Обновлено в 12:31
Футбол
Андрей Аршавин вернулся на «Эмирейтс». Пушечное фото
Экс-нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин в Instagram выложил фото, на котором он сидит на пушке у домашнего стадиона "канониров" "Эмирейтс".
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Финансы
Курс евро поднялся до 73 рублей
В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:34
Гаджеты
Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора
Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора, поставки по морю начнет сокращать, а вот компенсировать выбросы вредных веществ в атмосферу она намерена высадкой новых деревьев.
Обновлено в 13:53
Финансы
Почему после новых санкций США рубль окреп
Связь новых санкций с Чеширским котом стала наглядной, после того как с разъяснениями выступил американский минфин.
Обновлено в 10:40