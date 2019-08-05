Политика

Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
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Эксперт оценил решение Китая приостановить импорт сельхозпродукции из США

RT на русском15:20

СМИ: Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США и может повысить пошлины на ее

ТАСС13:31

Bloomberg сообщил о готовности Китая к «жесткой игре» из-за пошлин Трампа

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Китай мощно ударил по США в торговой войне

Lenta.ru05:48

Китай временно запретил государственным компаниям закупать сельхозпродукцию в США

Эхо Москвы04:33

Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Газета.Ru13:12

СМИ: Китай остановил закупку сельхозпродукции из США

Телеканал 360°02:34
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Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»

Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
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Происшествия

ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

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Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до девяти человек

Обновлено в 15:15
Музыка

Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа

Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
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Армия и оружие

Сформирован экипаж для новейшего патрульного корабля «Павел Державин»

Обновлено в 05:06
Происшествия

Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Российский турист скончался после купания во время шторма в Абхазии

Обновлено в 13:04
Общество

Гигантский смерч в Сочи попал на видео

Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Политика

Захарова отреагировала на слова Помпео о принадлежности Крыма

Ранее госсекретарь США заявил, что полуостров должен вернуться в состав Украины Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео не уважает желание крымчан.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 15:17
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Авто

В Японии протестировали «летающий автомобиль»

Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Бельгийский велогонщик умер после аварии на «Туре Польши»

Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Стали известны характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" озвучила основные характеристики новейших управляемых авиационных ракет "Гром".
Обновлено в 09:45
Общество

Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Политика

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика

Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.
Обновлено в 13:52
Общество

Названы продукты, которые помогут победить сонливость

Сотрудники Кембриджского университета заявили, что протеиновые батончики и молоко помогают справиться с желанием поспать днем.
Обновлено в 08:06
Экономика

Плавучий док для атомных ледоколов могут построить в Крыму

Обновлено в 03:57
Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Финансы

Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля

К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.
Обновлено в 10:50
Политика

Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07
Авто

Audi готовит сразу шесть новых RS-моделей

До сих пор у подразделения Audi Sport был напряженный год, когда они представили несколько моделей S-серии, но самое лучшее еще впереди, так как подразделение в Ингольштадте покажет в общей сложности 6 автомобилей RS до конца 2019 года.
Обновлено в 08:10
Политика

В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Футбол

Агент Тила: «Переговоры со „Спартаком“ прошли без сложностей»

Переговоры со «Спартаком» по поводу перехода полузащитника АЗ Гуса Тила прошли без сложностей.
Обновлено в 14:24
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