Энергетика
Китай приобрел 20% «Арктик СПГ» НОВАТЭКаЭксперт-Татарстан вчера в 10:58
НОВАТЭК продал 10% своего второго проекта по сжижению газа «Арктик СПГ» китайским компаниям CNOOC и CNODC, которые являются дочерними структурами CNPC Соглашение было подписано в рамках форума «Один пояс, один путь», который прошел в Пекине.
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Губернатор Магаданской области лишил министров премий
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