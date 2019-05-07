Политика
Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны СШАВести.Финанс вчера в 12:39
Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары. В заявлении отмечается, что "возобновление торговых трений не отвечает интересам двух народов и других стран мира".
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Футбол
Эррера подписал четырехлетний контракт с ПСЖ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера уже подписал контракт с ПСЖ, сообщают СМИ. Договор игрока с парижанами рассчитан на 4 года.
Обновлено 07 мая в 15:17
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии
7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».
Обновлено в 05:45
Хоккей
Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе
Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Экономика
ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети
В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Происшествия
Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
В Москве проходит шествие «Бессмертного полка»
В память о подвиге солдат, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, в столице России проходит шествие «Бессмертный полк».
Обновлено в 06:34
Происшествия
Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Мьянмы
Самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме.
Обновлено вчера в 10:15
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Футбол
Кевин Гамейро: «Гол на выезде может сыграть важную роль»
Напомним, в первом матче лондонский клуб победил на своем поле со счетом 3:1.
Обновлено в 04:38
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
«Вооруженные сотрудники Боливарианской службы национальной разведки окружили автомобиль, в котором находился первый вице-спикер Национальной ассамблеи», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе
Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Хоккей
В ИИХФ приветствуют участие Овечкина и других звезд НХЛ в ЧМ-2019
Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер приветствовал участие звезд НХЛ в чемпионате мира-2019. Турнир пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
Обновлено в 04:34
Футбол
В «Зените» Гарай боялся привидений. А теперь рубится с Эмери за финал Лиги Европы
Медицинский штаб «Зенита» не называл сроки возвращения аргентинца, Андре Виллаш Боаш говорил о нежелании рисковать.
Обновлено в 04:00
Недвижимость
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Фото: Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы
Президент Беларуси вместе со своими сыновьями 9 мая в Минске возложил венок к монументу Победы.
Обновлено в 05:02
Авто
Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3
Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Футбол
Андрей Шевченко сообщил о желании возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет.
Обновлено в 04:54
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
На Красной площади в Москве прошел парад Победы
На Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:08