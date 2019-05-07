Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны СШАВести.Финанс вчера в 12:39

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары. В заявлении отмечается, что "возобновление торговых трений не отвечает интересам двух народов и других стран мира".

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Футбол Эррера подписал четырехлетний контракт с ПСЖ Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера уже подписал контракт с ПСЖ, сообщают СМИ. Договор игрока с парижанами рассчитан на 4 года.

Общество Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.

Политика Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии 7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.

Происшествия В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка» Киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».

Хоккей Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".

Экономика ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.

Армия и оружие Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".

Происшествия Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.

Происшествия 14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Общество В Москве проходит шествие «Бессмертного полка» В память о подвиге солдат, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, в столице России проходит шествие «Бессмертный полк».

Происшествия Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Мьянмы Самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Политика В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи «Вооруженные сотрудники Боливарианской службы национальной разведки окружили автомобиль, в котором находился первый вице-спикер Национальной ассамблеи», - говорится в сообщении.

Происшествия На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.

Хоккей В ИИХФ приветствуют участие Овечкина и других звезд НХЛ в ЧМ-2019 Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер приветствовал участие звезд НХЛ в чемпионате мира-2019. Турнир пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Недвижимость Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.

Политика Фото: Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы Президент Беларуси вместе со своими сыновьями 9 мая в Минске возложил венок к монументу Победы.

Авто Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3 Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.

Политика Назарбаев приехал на парад Победы Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.

Футбол Андрей Шевченко сообщил о желании возглавить «Милан» Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет.

Авто Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.