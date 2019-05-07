Политика

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны СШАВести.Финанс вчера в 12:39

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары. В заявлении отмечается, что "возобновление торговых трений не отвечает интересам двух народов и других стран мира".
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США повысили пошлины на ряд товаров из Китая

Телеканал 360°вчера в 19:19

Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за повышения пошлин США

Коммерсантъвчера в 15:57

США с 10 мая повышают пошлины на китайские товары до 25%

Российская газетавчера в 10:37

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Вести.Финансвчера в 12:39

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RT на русскомвчера в 15:36

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

РИА Новостивчера в 09:33

Пошлины на импорт электроники из Китая в США повысятся в 2,5 раза

iXBT.com07 мая в 08:26
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
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Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

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Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
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Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
Обновлено вчера в 20:34
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В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100

Обновлено вчера в 05:05
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Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики

Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% - пишет РБК.
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Происшествия

Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае.
Обновлено в 02:06
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Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве

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Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 01:57
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Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10

В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
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При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек

В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

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Обновлено в 01:12
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Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули

Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.
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Intel готовит чипсеты 400-й серии для будущих 14-нм процессоров Comet Lake

Судя по имеющимся данным, чипсеты для будущих процессоров Comet Lake (CML) компания Intel объединит в новой 400-й серии.
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В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова

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В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы

Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
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Этот день мы приближали, как могли: актеры-фронтовики, сражавшиеся за Родину

Обновлено в 01:00
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Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
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Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

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