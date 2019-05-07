Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны СШАВести.Финанс вчера в 12:39

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары. В заявлении отмечается, что "возобновление торговых трений не отвечает интересам двух народов и других стран мира".

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

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