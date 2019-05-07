Политика
Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны СШАВести.Финанс вчера в 12:39
Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары. В заявлении отмечается, что "возобновление торговых трений не отвечает интересам двух народов и других стран мира".
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Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Обновлено вчера в 12:17
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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Общество
Более 10 тысяч человек пришли смотреть парад в Южно-Сахалинске
По оценкам организаторов, посмотреть на парад собралось более 10 тыс. жителей и гостей областного центра.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Спорт
Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева
Экс-боксёр и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
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Армия и оружие
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов
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Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100
Обновлено вчера в 05:05
Экономика
Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики
Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% - пишет РБК.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае.
Обновлено в 02:06
Общество
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Известный актёр Стивен Сигал прибыл на Красную площадь в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:26
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
«Бессмертный полк» объединил 40 тысяч владивостокцев
По данным представителей краевой администрации, в 2019 году акция объединила около 40 тысяч владивостокцев.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули
Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Intel готовит чипсеты 400-й серии для будущих 14-нм процессоров Comet Lake
Судя по имеющимся данным, чипсеты для будущих процессоров Comet Lake (CML) компания Intel объединит в новой 400-й серии.
Обновлено в 02:17
Политика
В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова
Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО
Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Этот день мы приближали, как могли: актеры-фронтовики, сражавшиеся за Родину
Обновлено в 01:00
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 02:17
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Боевики выпустили 36 снарядов по авиабазе Хмеймим
Обновлено 06 мая в 13:18
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20