Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны СШАВести.Финанс вчера в 12:39

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары. В заявлении отмечается, что "возобновление торговых трений не отвечает интересам двух народов и других стран мира".

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Кино Персонаж-гей появится в супергеройской вселенной Marvel Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо намекнули на то, что в следующей части франшизы по комиксам Marvel появится персонаж с нетрадиционной ориентацией, передает Fox News.

Политика В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Политика Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17 Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.

Политика Россия высылает двух шведских дипломатов Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.

Происшествия Продюсер Макса Барских рассказал о состоянии певца после ДТП Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян в беседе с iReactor сообщил о состоянии артиста после серьезного ДТП в Калифорнии.

Политика Россия отправит ракету на Марс в обход Китая Россия отправит на Марс ракету "Протон-М" по специальной траектории в обход Китая.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.

Политика Украина будет доказывать непричастность Российской империи к истории Одессы Глава института сказал, что датировка, например, Днепра или Одессы привязана ко временам Российской империи, однако «тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи».

Общество Более 10 тысяч человек пришли смотреть парад в Южно-Сахалинске По оценкам организаторов, посмотреть на парад собралось более 10 тыс. жителей и гостей областного центра.

Политика Комитет сената решил допросить сына Трампа В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего в суд на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.

Происшествия Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.

Политика В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".

Авто Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.

Армия и оружие В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.

Политика Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.

Политика В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.

Здоровье Диета как стиль жизни: 11 правил DASH-борьбы с холестерином Уже не первый год в рейтинге самых эффективных и полезных диет лидирует DASH-диета.

Происшествия В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.

Авто Стартовали продажи обновлённого кроссовера Honda BR-V Продажи модели уже стартовали в Индонезии, а накануне пресс-служба японского автогиганта анонсировала выход BR-V на рынок Таиланда.