Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны СШАВести.Ru 04:04

В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Министерства коммерции Китайской Народной Республики.

Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США

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