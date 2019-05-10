Политика

Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны СШАВести.Ru 04:04

В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Министерства коммерции Китайской Народной Республики.
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