Политика

Китай примет ответные меры на пошлины СШАРИА Новости 00:15

Пекин вынужден принять меры в ответ на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
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Американские пошлины вредят прежде всего самим США

Российская газета09:02

Китай ответит США на повышение пошлин

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США увеличили до 25% пошлины на китайские товары

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Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США

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Китай пригрозил США контрмерами на повышение пошлин

Взгляд.ру00:59

Китай примет ответные меры на пошлины США

РИА Новости00:15

Эксперт оценил ситуацию с пошлинами США против КНР

RT на русском03:55
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Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 21:52
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено в 21:36
Происшествия

В Японии произошло землетрясение

Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено в 02:40
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено в 19:05
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Обновлено в 15:36
Технологии

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Происшествия

Пожар на автозаправке в Чечне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Здоровье

В Казани 10 мая детские поликлиники работают в усиленном режиме

В Казани в пятницу 10 мая взрослые поликлиники работают по праздничному графику — с 09.00 до 17.00.
Обновлено в 03:49
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП произошло в 1.18 (0.18 мск) на 350-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в районе поселка Сергиевский Саратовского района Саратовской области.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика

Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив

По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.
Обновлено в 11:12
Политика

Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено в 16:18
Здоровье

Тайские медики готовятся лечить пациентов марихуаной

Врачи и фармацевты Таиланда готовятся лечить пациентов с помощью марихуаны и её производных.
Обновлено в 07:47
Здоровье

В Северной Осетии будут обучать сотрудников «Скорой помощи»

В связи с чем Минздравом и Медакадемией принято решение об обучении этого персонала, как врачебного так и фельдшерского, — пообещал руководитель Минздрава.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Гаджеты

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Авто

Составлен топ-10 популярных дизельных внедорожников в России

Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста

Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено в 16:17
Гаджеты

В Geekbench протестирован Realme X с Snapdragon 710 и 8 ГБ ОЗУ

Протестированный смартфон работал под управлением Android 9 Pie. Также стоит отметить, что этим новинкам приписывали иной процессор.
Обновлено в 11:15
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

Обновлено в 07:41
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
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