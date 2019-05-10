Китай примет ответные меры на пошлины СШАРИА Новости 00:15

Пекин вынужден принять меры в ответ на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Энергетика Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.

Политика На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Экономика Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.

Происшествия В Японии произошло землетрясение Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.

Политика Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.

Технологии За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.

Происшествия Пожар на автозаправке в Чечне локализован Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Здоровье В Казани 10 мая детские поликлиники работают в усиленном режиме В Казани в пятницу 10 мая взрослые поликлиники работают по праздничному графику — с 09.00 до 17.00.

Общество В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.

Происшествия Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом ДТП произошло в 1.18 (0.18 мск) на 350-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в районе поселка Сергиевский Саратовского района Саратовской области.

Происшествия Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.

Политика Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.

Политика Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.

Здоровье Тайские медики готовятся лечить пациентов марихуаной Врачи и фармацевты Таиланда готовятся лечить пациентов с помощью марихуаны и её производных.

Здоровье В Северной Осетии будут обучать сотрудников «Скорой помощи» В связи с чем Минздравом и Медакадемией принято решение об обучении этого персонала, как врачебного так и фельдшерского, — пообещал руководитель Минздрава.

Происшествия Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Гаджеты В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич» В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.

Гаджеты В Geekbench протестирован Realme X с Snapdragon 710 и 8 ГБ ОЗУ Протестированный смартфон работал под управлением Android 9 Pie. Также стоит отметить, что этим новинкам приписывали иной процессор.