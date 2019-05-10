Политика

Китай примет ответные меры на пошлины СШАРИА Новости 00:15

Пекин вынужден принять меры в ответ на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
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Ответ Китая на заградительные пошлины США не заставит себя ждать

Росбалт06:15

Китай угрожает США контрмерами в ответ на повышение пошлин

RT на русском07:58

Пекин готовит жёсткий ответ на увеличение американцами пошлин на ввоз китайских товаров

Комсомольская правда04:00

Китай ответит на повышение ввозных пошлин властями США

REGNUM02:48

Китай примет ответные меры на американские пошлины

Инфорос02:44

Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за повышения пошлин США

Коммерсантъ08 мая в 15:57

Китай готов ответить на повышение пошлин со стороны США

Rambler News Service08 мая в 12:34
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Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины

Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Политика

Глава МИД Японии заявил о расхождениях с Россией по мирному договору

Как отметил Коно, в этом году главы внешнеполитических ведомств встречаются третий раз, чтобы провести серьезную дискуссию по вопросам заключения мирного договора на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года.
Обновлено в 07:20
Хоккей

Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 13:26
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Хоккей

Владимир Путин вышел на лед Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Соловьев порвал Виторгана за 9 мая

Соловьев подкрепил свою мысль примером из традиций еврейского народа, который как известно отмечает свои победы и трагедии, произошедшие много веков тому назад, иногда тысячелетий.
Обновлено в 09:57
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Общество

В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков

Обновлено в 06:34
Происшествия

По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

37-летнюю Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности

Супермодель Наталья Водянова беременна в шестой раз, считают поклонники.
Обновлено в 01:42
Общество

Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко

Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 18:55
Футбол

Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи

Президент "Урала" Григорий Иванов после ничьей 2:2 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" поставил под сомнение профессионализм судьи Алексея Еськова, передает Sport24.
Обновлено в 09:00
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Футбол

«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ

10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Кино

В Грозном рассмотрят иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 09:14
Кино

В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»

В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Транспорт

Москва лидирует среди европейских городов по числу электробусов

Москва уже лидирует среди европейских городов по количеству единиц экологически чистого общественного транспорта, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Обновлено в 08:17
Политика

Коломойский назвал кандидата на должность премьер-министра Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков после победы на выборах президента Владимира Зеленского может претендовать на пост премьер-министра страны.
Обновлено в 08:35
Транспорт

Калининградская область оказалась в морской блокаде

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 08:47
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