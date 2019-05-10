Политика
Китай примет ответные меры на пошлины СШАРоссийская газета 03:01
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары. Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп, следуя логике запущенной его администрацией торговой войны с Пекином, отдал 9 мая распоряжение увеличить пошлины с нынешних 10% до 25%.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Авто
Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель
Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Игры
Вселенная Frostpunk может стать сеттингом для RPG
Отличные новости для всех фанатов градостроительного симулятора Frostpunk: студия 11 bit всерьёз размышляет над RPG в этом атмосферном сеттинге.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Жена экс-бойфренда певицы МакSим: «Хочу троих детей»
Один из подписчиков спросил Елизавету, сколько она хочет детей, на что Брыксина ответила, что планирует троих.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея Доренко
«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
В Катар прибыли американские бомбардировщики B-52
Обновлено в 02:16
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Футбол
Легенда «Зенита» Данни вернулся в Петербург
Обновлено в 01:49
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
В День Победы в России не зафиксировали происшествий
Обновлено в 03:13
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
На летевшего из Туниса авиадебошира завели уголовное дело
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на авиадебошира, летевшего из Туниса в Домодедово, завели уголовное дело.
Обновлено в 04:06
Игры
Представлен трейлер Final Fantasy VII
Надеемся, вам понравился показанный ролик.
Обновлено в 00:00
Музыка
Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед Евровидением-2019
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Общество
На Урале в ближайшие дни сохранится аномальная жара
Обновлено в 03:43
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Российский врач-психоэндокринолог объясняет механизм таких сновидений Вслед за Зигмундом Фрейдом, сделавшим сновидения краеугольным камнем психоанализа, современная медицина тоже изучает сны людей, в том числе и те, что снятся им незадолго до смерти, пишет aif.ru.
Обновлено вчера в 16:17
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Экономика
Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций
Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
Обновлено в 03:11
Наука
Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
Обновлено 08 мая в 20:53
Хоккей
Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Общество
Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02