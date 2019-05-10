Политика
Китай примет ответные меры на пошлины СШАРоссийская газета 03:01
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары. Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп, следуя логике запущенной его администрацией торговой войны с Пекином, отдал 9 мая распоряжение увеличить пошлины с нынешних 10% до 25%.
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В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
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Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
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Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Теннис
Федерер одержал 1200-ю победу в карьере
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
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В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Общество
Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
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Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
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Происшествия
Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера
Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Минюст Украины взыскал $3 млн по делу Януковича у двух компаний
Министерство юстиции Украины взыскало более $3 млн в бюджет по делу о конфискации средств бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 05:21
Политика
Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01
Политика
«Развитие Приморья приведёт к развалу России»: лучшие цитаты Доренко
Сергей Доренко получил народную известность в конце 90-х годов, во время смены власти в стране.
Обновлено в 04:10
Наука
Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено вчера в 03:32
Общество
Сына Меган Маркл и принца Гарри могли назвать в честь кота
Британский принц Арчи, родившийся 6 мая, мог получить свое имя в честь любимого кота Меган Маркл.
Обновлено в 01:20
Футбол
Раньери покинет «Рому» по окончании сезона
У «Ромы» по окончании сезона сменится главный тренер. Клаудио Раньери на пресс-конференции объявил, что покинет команду.
Обновлено в 04:48
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
Суарес пропустит остаток сезона
Обновлено вчера в 14:42
Здоровье
Волгоградский врач развеял 5 распространенных мифов о гастрите
Гастрит возникает от употребления вредной еды Как рассказывает "Вечернему Волгограду" гастроэнтеролог Илья Обломов, вкусовые предпочтения на развитие заболевания практически не влияют.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Ведущего BBC уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 08:07
Общество
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
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Транспорт
Большое благоустройство Остоженки начинается в Москве
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на Остоженке, а также в Мансуровском и Кропоткинском переулках заменят асфальт, расширят пешеходную зону, выложив тротуары гранитной плиткой, отремонтируют систему водостока, сделают освещение более современным и уберут под землю все провода.
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