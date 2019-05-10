Политика

Китай примет ответные меры на американские пошлиныРИА Новости 00:15

Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
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