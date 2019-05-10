Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлиныРИА Новости 00:15
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
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Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Обновлено 08 мая в 17:15
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Авто
Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен
Автомобильное шоу TOP GEAR назвало самые крутые модели, выпускавшиеся на рынок за всю историю автомобилестроения.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как чуть не погиб вместе с Аллой Пугачевой
Российский музыкант Игорь Николаев рассказал об удивительном случае из своей жизни.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Российский журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье
Диетологи рассказали, кому противопоказаны бананы
Диетологи рассказали, кому противопоказаны бананы из-за риска ухудшения здоровья.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери
Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Здоровье
Туркменистан отменит свободный отпуск антибиотиков третьего поколения
Туркменистан, начиная с 1 июля, отменит свободный отпуск антибиотиков третьего поколения в аптеках.
Обновлено в 01:36
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
Транспорт
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Общество
До 25 градусов тепла и дожди ожидаются 10 мая в Москве
Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозами ожидается 10 мая днем и ночью в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности
37-летняя Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности Наталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой Сама Наталья и ее гражданский муж пока воздерживаются от комментариев.
Обновлено вчера в 16:33
Игры
Представлен трейлер Final Fantasy VII
Надеемся, вам понравился показанный ролик.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58