Экономика

Китай примет меры для повышения открытости финансового сектораТАСС 07:41

Власти Китая планируют принять комплекс мер для повышения открытости финансового сектора в целях создания благоприятной среды для иностранных инвесторов и улучшения качества обслуживания реального сектора экономики.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китай примет меры для повышения открытости финансового сектора

ТАСС07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Экономика

Экономике США предсказано падение из-за Boeing

Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Обновлено в 12:10
Хоккей

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» повторили «птичку» Кузнецова

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил «птичку» соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова не пришла на открытие салона красоты своей родной сестры

Родная сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна открыла с размахом свой салон красоты.
Обновлено в 04:48
Гаджеты

Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр

Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

Обновлено в 06:43
Футбол

Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче

Обновлено в 14:56
Армия и оружие

«Русские витязи» прибыли в Малайзию на авиасалон LIMA-2019

Обновлено в 10:46
Спорт

Сборная России опротестовала действия норвежской лыжницы Йохауг

Сборная России по лыжным гонкам подала протест на действия норвежской лыжницы Терезы Йохауг во время гонки с общего старта в программе этапа Кубка мира.
Обновлено в 14:02
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Культура

Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

Обновлено в 06:48
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Обновлено в 00:02
Спорт

Загитова могла сняться с чемпионата мира

Олимпийская чемпионка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.
Обновлено в 14:41
Спорт

Сноубордист Соболев выиграл Кубок мира в зачете параллельных дисциплин

Обновлено в 09:25
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия

В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Обновлено в 12:57
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 13:31
Футбол

«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Барбара Стрейзанд оправдала педофилию Майкла Джексона его генетикой

Обновлено в 11:25
Общество

Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках

Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Обновлено в 08:50
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты

Обнародован снимок нового смартфона Huawei P30 Pro

Обновлено в 09:07
Авто

Назван ТОП-3 причин, почему может лопнуть лобовое стекло

Еще одной причиной, почему может лопнуть лобовое стекло является слабый кузов машины.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Военкоры УНМ ДНР попали обстрел в Коминтерново

Обновлено в 06:30
Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Космос

На Солнце зафиксирован резкий рост активности

Обновлено вчера в 07:21
Футбол

Гол Классона принес сборной Швеции победу над Румынией

Обновлено в 15:01
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сенкаку
Архипелаг
Архипелаг в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня, предмет территориального спора между Японией, Китайской Республикой (Тайванем) и Китайской Народной Республикой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное