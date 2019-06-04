Китай примет Кубок Азии по футболу в 2023 годуТАСС 06:22

Кубок Азии по футболу 2023 года пройдет в Китае. Об этом во вторник было объявлено на конгрессе Азиатской конфедерации футбола (AFC) в Париже. Китай второй раз примет Кубок Азии, впервые он прошел на территории страны в 2004 году.

Китай примет Кубок Азии по футболу в 2023 году

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