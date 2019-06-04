Китай примет Кубок Азии по футболу 2023 годаRT на русском 06:53

Конгресс Азиатской конфедерации футбола (AFC) выбрал Китай местом проведения Кубка Азии по футболу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Китай второй раз примет Кубок Азии, который станет 18-м розыгрышем турнира в истории.

Китай примет Кубок Азии по футболу 2023 года

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