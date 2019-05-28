Политика

Китай прекратил закупку нефти у Ирана из-за американских санкцийВедомости 20:12

Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли. США в 2018 г. в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и ввели санкции против Тегерана.
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Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за США

News.ru21:19

Китай прекратил закупку нефти у Ирана из-за американских санкций

Ведомости20:12

WSJ: продажи нефти Ираном резко сократились после вступления в силу санкций США

ТАСС14:54

Американские СМИ сообщили о прекращении закупки Китаем иранской нефти

ФАН19:54

КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США

Газета.Ru19:42

Китай прекратил закупки иранской нефти, пишут СМИ

РИА Новости19:23

Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ

REGNUM20:57
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Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на два месяца арест депутата законодательного собрания Приморья, исполнительного директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктора Милуша, сообщил РИА Новости представитель суда.
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Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
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Экономика

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Рынок страхования жизни упал впервые за 10 лет, сообщил на конференции председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин.
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Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

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Обновлено вчера в 21:51
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Новый iPhone позволит подключить сразу две пары AirPods

Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подключать одну пару наушников и другой девайс, который используется для передачи потока аудио.
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В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт

Обновлено в 21:00
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Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
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Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Политика

Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ

Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено в 22:08
Политика

Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива

Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено в 16:16
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

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Обновлено в 20:22
Общество

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Происшествия

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За последние годы на окраинах Благовещенска вырос не один микрорайон. С одной стороны, это хорошо — город развивается.
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Хоккей

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Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын

Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
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Общество

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В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
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В Великобритании родился ребенок без кожи

В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
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«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

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Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

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Мария Горбань сняла эротический клип для мужа

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