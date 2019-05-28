Политика
Китай прекратил закупку нефти у Ирана из-за американских санкцийВедомости 20:12
Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли. США в 2018 г. в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и ввели санкции против Тегерана.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Происшествия
Суд продлил арест приморского депутата Милуша, обвиняемого в растрате
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на два месяца арест депутата законодательного собрания Приморья, исполнительного директора ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктора Милуша, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 23:13
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.
Обновлено в 21:28
Экономика
Страхование жизни в России стало сокращаться впервые за 10 лет
Рынок страхования жизни упал впервые за 10 лет, сообщил на конференции председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин.
Обновлено в 02:55
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключить сразу две пары AirPods
Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подключать одну пару наушников и другой девайс, который используется для передачи потока аудио.
Обновлено в 21:39
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено в 23:17
Происшествия
В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Политика
России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин
Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Политика
Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ
Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено в 22:08
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Обновлено в 23:26
Общество
Благовещенск ждет реновация: мэрия намерена изымать земельные участки для передачи инвесторам
За последние годы на окраинах Благовещенска вырос не один микрорайон. С одной стороны, это хорошо — город развивается.
Обновлено в 20:35
Хоккей
«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли
Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын
Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Армия США заказала российские патроны
Обновлено в 02:43
Общество
Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого
В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
Здоровье
В Великобритании родился ребенок без кожи
В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:31
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено в 18:53
Музыка
12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире
Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Мария Горбань сняла эротический клип для мужа
Актриса устроила съемки под водой. Мария Горбань сейчас с мужем Кириллом Зоткиным и дочерью отдыхают в Крыму.
Обновлено в 17:01