Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из СШАГазета.Ru вчера в 13:12
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС. Комитет по тарифам Госсовета КНР также не исключил повышение пошлин на такую продукцию. Уточняется, что такое решение Китай принял из-за усиления торговой войны с США.
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Китай временно запретил государственным компаниям закупать сельхозпродукцию в США
Эхо Москвывчера в 04:33
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AliExpress откроет в России первые офлайн-магазины
Интернет-гипермаркет AliExpress скоро откроет офлайн-магазины в России. Партнером китайской компании стал сотовый оператор Tele2.
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В руководстве для военных США отмечается, что Россия приняла подход Вашингтона, который предусматривает покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами для обнаружения врага.
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Вашингтон заблокировал активы властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции Соединённых Штатов.
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Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
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В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
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Как сообщает агентство «Челябинск Сегодня», инцидент случился вчера, 5 августа, на улице Захаренко, 4. В момент обрушения перекрытий из помещения самостоятельно вышло 29 человек.
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Названы самые популярные у россиян сладости
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