Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из СШАГазета.Ru 13:12
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС. Комитет по тарифам Госсовета КНР также не исключил повышение пошлин на такую продукцию. Уточняется, что такое решение Китай принял из-за усиления торговой войны с США.
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В России вступили в силу изменения закона.
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Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.
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Число погибших при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо выросло до 22. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.
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Около 5 тыс. человек были эвакуированы из торгового центра «Мега—Белая Дача» в городском округе Котельники Мособласти, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона.
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Режим ЧС распространили на всю территорию Хабаровского края
Власти Хабаровского края приняли решение распространить режим ЧС на все районы региона из-за паводков.
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