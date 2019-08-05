Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из СШАГазета.Ru 13:12
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС. Комитет по тарифам Госсовета КНР также не исключил повышение пошлин на такую продукцию. Уточняется, что такое решение Китай принял из-за усиления торговой войны с США.
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Общество
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой
В России 6 августа в силу вступил закон, который ужесточает наказание для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В Тунисе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю туристку из России
В тунисском городе Монастир пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку из России, приехавшую отдыхать на курорт вместе с родителями.
Обновлено в 17:52
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с встроенной солнечной батареей
Обновлено в 11:50
Футбол
Быстров: «„Спартак“ отказался от Еременко и купил Тила за €20 млн. Не разбираются в футболе»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров заявил, что в московском клубе не разбираются в футболе.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Ачинском районе введен режим ЧС
Обновлено в 16:00
Гаджеты
ZTE начала продажи первого 5G-смартфона
Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
Обновлено в 03:44
Политика
Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
Обновлено в 19:42
Экономика
В РФ вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
Оплачивать страховые взносы граждане смогут вместе с квитанциями ЖКХ Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России сегодня, 4 августа.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим
Три реактивных снаряда залпового огня выпустили боевики в направлении российской авиабазы Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Бритни Спирс увиделась с детьми после лечения
Обновлено в 09:56
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
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Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Происшествия
Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты
Мошенникам удалось по телефону обмануть жителя Москвы и списать с его карты порядка 3,5 млн рублей.
Обновлено в 17:36
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено в 18:00
Технологии
Reg.ru купил Naunet
Уставный капитал "Наунет СП" составляет 10 тыс. руб. В сентябре 2019 г. все клиенты и партнеры Naunet перейдут на обслуживание к REG.RU.
Обновлено в 19:30
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Футбол
Балотелли может перейти во «Фламенго»
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли может перейти в бразильский «Фламенго».
Обновлено в 07:06
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено в 13:26
Наука
5 важных книг о том, что такое мозг
Физиологи обратились к изучению этого процесса в XX веке: лишь тогда благодаря Сеченову и Павлову появилась основа для понимания психических процессов, происходящих в головном мозге.
Обновлено в 09:17
Политика
Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах
Президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране.
Обновлено в 12:34
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21