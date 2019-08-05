Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
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Транспорт
В Магаданской области размыло ряд участков трассы
Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
Обновлено в 02:32
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Футбол
Быстров: «„Спартак“ отказался от Еременко и купил Тила за €20 млн. Не разбираются в футболе»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров заявил, что в московском клубе не разбираются в футболе.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Ачинском районе введен режим ЧС
Обновлено в 16:00
Футбол
Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»
Обновлено в 16:49
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Путин заявил, что ликвидация ДРСМД может возобновить гонку вооружений
Президент России Владимир Путин выразил опасения, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений.
Обновлено в 09:23
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Космос
Оригами-ровер выроет ямку в реголите и очистит солнечные панели сжатым газом
Компания Honeybee Robotics разработала для компактного оригами-ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.
Обновлено 03 августа в 10:48
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Авто
Компания Audi показала электрический самокат
Обновлено в 13:44
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Здоровье
Власти Новой Зеландии решили легализовать аборты
«Безопасный аборт должен рассматриваться и регулироваться как проблема здоровья; женщина имеет право выбирать».
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
Обновлено в 18:27
Происшествия
На Васильевском острове прорвало трубу
Судя по фотографии, теплосеть прорвало во дворе дома. В горячей воде оказались припаркованные поблизости автомобили.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Транспорт
Ретротрамвай станет новым туристическим брендом Петербурга
Обновлено в 12:52
Наука
Климатические мигранты: новое великое переселение народов
Исследование, проведенное учеными Международного института прикладного системного анализа, впервые продемонстрировало причинно-следственную связь между изменением климата и ростом числа конфликтов, а также массовой миграцией из регионов, пострадавших от вызванных им природных катаклизмов.
Обновлено в 09:17
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18