Политика
Китай прекратил закупку сельскохозяйственной продукции из СШАiReactor вчера в 13:45
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки продукции из США. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства коммерции КНР. Как пишет RT, под временное ограничение попадет сельскохозяйственная продукция из США, которую отказывается покупать Китай.
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В Китае власти поручили госкомпаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США
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