Политика
Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из СШАНациональная служба новостей 15:03
Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США. Кроме того, страна не исключает поднятие пошлин на данную категорию товаров, сообщает ТАСС.
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Политика
Зеленский провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Обновлено в 16:59
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Алкоголь не стареет
Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года опубликовано на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 18:12
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Происшествия
На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы
Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Ачинска.
Обновлено в 21:04
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк
33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.
Обновлено в 10:41
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Футбол
В УЕФА назначили бригаду арбитров на первый матч «Спартака» с «Туном»
Определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч «Спартака» против «Туна» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 05:50
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 19:25
Политика
Сенат Италии обсуждает правительственный декрет-бис «О безопасности»
По информации агентства, несколько голосований в сенате Италии на этой неделе угрожают обернуться «беспрецедентным правительственным кризисом в середине августа».
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Антонио Бандерас рассказал об изменившем его жизнь инфаркте
Сердечный приступ стал поворотным моментом в жизни Антонио Бандераса. Об этом актер рассказал в интервью изданию The Sunday Times.
Обновлено в 13:08
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Армия и оружие
Армия Сирии возобновляет боевые действия в Идлибе
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31
Экономика
В Смольном хотят продать принадлежащие им акции авиакомпании «Россия»
Петербургу принадлежит 25% акций авиакомпании. Власти Петербурга собираются продать все принадлежащие городу акции авиакомпании "Россия".
Обновлено в 13:06
Авто
Японская NEC представила «летающий автомобиль»
Японский производитель электроники NEC Corp. представил «летающий автомобиль», большую беспилотную машину с четырьмя пропеллерами, способную парить в воздухе около минуты на высоте 3 метров.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Пострадавшим от взрыва жителям Ачинска предоставят материальную помощь
Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился предоставить адресную материальную помощь пострадавшим от взрыва боеприпасов жителями Ачинска.
Обновлено в 18:40
Технологии
Мошенники используют фейковые видео с лицами знаменитостей для кражи денег - эксперты
В интернете появились фейковые видео с наложением лиц и голосов известных людей, с помощью которых мошенники похищают средства, рассказали РИА Новости в компании "Инфосистемы Джет" (работает в сфере системной интеграции, защиты информации).
Обновлено в 20:17
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
Обновлено в 17:41