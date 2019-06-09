Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций СШАLenta.ru вчера в 22:50
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, эту информацию компаниям сообщили на закрытых встречах 4 и 5 июня.
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NYT: КНР предупредила об «ужасных» последствиях для отказавшихся продавать технологии компаний
Коммерсантъвчера в 18:50
Пекин предупредил мировые компании об угрозах следования торговой политике США
Интерфаксвчера в 23:40
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
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