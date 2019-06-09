Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций СШАLenta.ru вчера в 22:50
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, эту информацию компаниям сообщили на закрытых встречах 4 и 5 июня.
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Пекин предупредил мировые компании об угрозах следования торговой политике США
Интерфаксвчера в 23:40
NYT: КНР предупредила об «ужасных» последствиях для отказавшихся продавать технологии компаний
Коммерсантъвчера в 18:50
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:00, Ашберн
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Власти Черногории будут добиваться автокефалии для черногорской церкви
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Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
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Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
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Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
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Вооруженные люди проникли в дом испанца, когда он принимал участие в матче национальной команды против сборной Фарерских островов (4:1). В момент ограбления в доме находились супруга Мораты и их сыновья.
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Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Войска Вооруженных сил Украины убивают в Донбассе мирных жителей – об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в прямом эфире телеканала "1+1".
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Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2018 год
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