Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций СШАLenta.ru вчера в 22:50

Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, эту информацию компаниям сообщили на закрытых встречах 4 и 5 июня.

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

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