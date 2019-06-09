Политика

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций СШАLenta.ru вчера в 22:50

Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, эту информацию компаниям сообщили на закрытых встречах 4 и 5 июня.
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NYT: Пекин предостерег Microsoft и Dell от прекращения поставок китайским фирмам

ТАССвчера в 19:03

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Lenta.ruвчера в 22:50

Пекин предупредил мировые компании об угрозах следования торговой политике США

Интерфаксвчера в 23:40

Китай предупредил иностранные компании о последствиях запрета поставок

Известиявчера в 19:49

Китай ударит по Microsoft при обострении торговой войны с США

Газета.Ru01:51

NYT: КНР предупредила об «ужасных» последствиях для отказавшихся продавать технологии компаний

Коммерсантъвчера в 18:50

Китай предупредил компании об «ужасных последствиях» исполнения рекомендаций Трампа

РЕН ТВвчера в 18:33
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
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Сехудо победил Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

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Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
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Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
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Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.
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Происшествия

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Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Обновлено в 00:27
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено 07 июня в 03:44
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Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено вчера в 04:45
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Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники

Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
Обновлено в 00:00
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В Щелковском районе Подмосковья легкомоторный самолет совершил жесткую посадкку, сообщаетТАСС. Инцидент произошел в деревне Кормолино.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова доставили в больницу

Сотрудника издания «Медуза» Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Труп женщины достали из Енисея в Красноярске

Обновлено вчера в 22:49
Авто

Все еще не верю, что он мой: честный отзыв владельца Hyundai Tucson

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Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Транспорт

Владельцы радаров наживаются на водителях

На дорогах Ульяновска появилось много частных радаров фото- и видеофиксации.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Принц Луи поприветствовал гостей в Букингемском дворце

Королевская семья поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца. Принц Луи восторженно махал подданным Королевы Елизаветы.
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Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Автоспорт

Стюарды аннулировали время Леклера

В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.
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Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о провокациях в Донбассе

Как объяснила Мендель, украинские военные становятся жертвой провокаций, когда по ним якобы стреляют из жилых домов, детсадов и других мест с мирными жителями.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол

Матч футбольных сборных России и Кипра рассудит итальянец Ди Белло

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче между сборными России и Кипра, который состоится в рамках квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 02:49
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