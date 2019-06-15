Политика

Китай предложил России повысить уровень расчетов в нацвалютахRambler News Service 03:30

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«Нужно укреплять сотрудничество в финансовой сфере, поддерживать функционирование российско-китайского инвестиционного форума инвестиционного развития, повысить уровень расчётов в нацвалютах и сотрудничество по платежным системам», — сказал Ван Цишань, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.
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Китай предложил России повысить уровень расчетов в нацвалютах

Rambler News Service03:30

В КНР заявили о необходимости повысить уровень расчетов с РФ в нацвалютах

Экономика сегодня03:20

В Китае заявили о необходимости повышения уровня расчетов в нацвалютах

РИА Новости02:36
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Ван Цишань
Китайский политик
Китайский государственный и партийный деятель. С 17 марта 2018 года занимает пост Заместителя председателя КНР. С 15 ноября 2012 по 25 октября 2017 года - глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, входил в «семёрку» высшего руководства КНР. Вице-премьер в правительствах Вэня Цзябао и Ли Кэцяна. Член Политбюро ЦК КПК с 2007 года.
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