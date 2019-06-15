Политика
Китай предложил России повысить уровень расчетов в нацвалютахRambler News Service 03:30
«Нужно укреплять сотрудничество в финансовой сфере, поддерживать функционирование российско-китайского инвестиционного форума инвестиционного развития, повысить уровень расчётов в нацвалютах и сотрудничество по платежным системам», — сказал Ван Цишань, выступая на втором российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:48, Вашингтон
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.
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Обновлено вчера в 15:11
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
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Политика
Путин призвал придерживаться СВПД по Ирану
Россия призывает страны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Диетологи рассказали об опасных свойствах томатного сока
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Происшествия
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PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
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Политика
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Авто
Во Владивостоке начался выпуск двигателей на продажу в Японию
Обновлено в 02:18
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
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Происшествия
Отчет МАК показал причины катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительный отчет о катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100, который 5 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Ани Лорак не скучает по бывшему мужу
После восьми лет семейной жизни Лорак приняла решение расстаться с Мурадом Налчаджиоглу, в браке с которым она родила дочь.
Обновлено в 01:09
Футбол
Врач «Спартака» назвал сроки возвращения Глушакова и Рассказова
Футболисты московского "Спартака" Николай Рассказов и Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе, сообщил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Наука
Ученые нашли в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы
Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.
Обновлено вчера в 05:24
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Общество
ГИБДД планирует ввести экспресс-тест для выявления пьяных водителей
Новый метод нацелен на быстрый результат и исключение субъективной оценки Промежуточный экспресс-тест для определения лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения хочет внедрить Госавтоинспекция, анализ будет проводиться по слюне, пишут Известия.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
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Происшествия
Популярный ресторан загорелся в Кемерове
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Почему Порошенко проиграл выборы, рассказал Яценюк
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк назвал причину проигрыша на выборах бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:17
Экономика
Китайские агрохолдинги нацелились на Приморье
По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.
Обновлено в 01:39
Гаджеты
Качественные изображения iPhone XR 2019
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) несколько минут назад на своей страничке в Twitter опубликовал качественные рендеры смартфона iPhone XR 2019 в прозрачном чехле.
Обновлено в 00:27