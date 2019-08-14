Китай еще раз настоятельно призывает США "прекратить совать свой нос в дела Гонконга", заявили РИА Новости в МИД страны. Ранее Дональд Трамп написал в твиттере, что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом. Он также призвал сохранять спокойствие.

с чего всё началось

Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на комментарий МИД КНР.

Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга

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