Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела ГонконгаRT на русском 05:05
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на комментарий МИД КНР.
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с чего всё началось
Китай еще раз настоятельно призывает США "прекратить совать свой нос в дела Гонконга", заявили РИА Новости в МИД страны. Ранее Дональд Трамп написал в твиттере, что китайская армия стягивается к границе с Гонконгом. Он также призвал сохранять спокойствие.РИА Новости05:19
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Политика
Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
Обновлено в 06:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Общество
Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида»
Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".
Обновлено вчера в 13:51
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана обострение отношений с Индией
Главы МИД России и Пакистана обсудили ситуацию, сложившуюся в Южной Азии на фоне обострения отношений последнего с Индией из-за решения Нью-Дели по Кашмиру.
Обновлено в 07:16
Наука
Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат.
Обновлено в 07:09
Политика
Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43
Политика
В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО
Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
Обновлено в 06:58
Политика
Песков оценил ход работы по тушению пожаров в Сибири
Обновлено в 06:55
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.
Обновлено в 05:48
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Авто
Минпромторг выступил против запрета старых автомобилей
Напомним, ранее идею запрета старых автомобилей выразил комитет по промышленности Госдумы, который разработал рекомендации для решения экологических проблем автотранспорта.
Обновлено в 05:28
Политика
Грузия занизила ущерб от потери российских туристов
Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире НСН выступила экс-спикер республиканского парламента республики и лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.
Обновлено в 01:17
Политика
Путин посетит Финляндию 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит Финляндию с рабочим визитом.
Обновлено в 05:49
Футбол
Куадрадо сменит амплуа в новом сезоне
Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо в новом сезоне будет играть на позиции правого защитника по желанию главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Football Italia.
Обновлено в 06:50
Политика
Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман
Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Банкротство Антипинского НПЗ названо «крупнейшим в стране»
Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода глава Тюменской области Александр Моор назвал «крупнейшим в истории страны».
Обновлено в 07:19