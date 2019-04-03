Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГРоссийская газета вчера в 23:54

Судостроительная компания "Худун Чжунхуа" из КНР и норвежское сертификационное общество DNV GL подписали во вторник соглашение о совместной разработке крупнейшего в мире танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГ

Наука Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.

Политика Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».

Культура Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда Помимо уральского комика, о своем опыте в США рассказали кинооператор Роман Васьянов и рок-музыкант Николай Стравинский.

Политика Порошенко проверит на полиграфе руководство «Укроборонпрома» Президент Украины Пётр Порошенко заподозрил руководящий состав госконцерна «Укроборонпром» в масштабных хищениях при закупках у Минобороны.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.

Происшествия В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.

Политика Суд обязал уволить мэра Евпатории Евпаторийский городской суд сегодня огласил резолютивную часть решения по иску прокуратуры, обвинившей мэра Андрея Филонова в конфликте интересов при назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных учреждений.

Политика Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Авто Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Авто Hyundai продемонстрировал руль со встроенными сенсорными экранами Согласно стратегии развития, Hyundai планирует оцифровать как можно больше элементов управления и со временем отказаться от физических кнопок.

Здоровье Как правильно есть, чтобы худеть: гормоны подсказывают распорядок дня Оказалось, что быстрее всего и без вреда для здоровья мыши худели, если их кормили по ночам и понемногу — примерно на тридцать процентов меньше, чем обычно.

Космос «Роскосмос» предложит S7 помощь в реализации программы «Морской старт» Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация намерена оказать поддержку S7 Group и продолжать сотрудничество по проекту «Морской старт» после гибели совладелицы компании Наталии Филевой в авиакатастрофе в Германии.

Происшествия Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.

Происшествия В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара Пожар произошел в среду, 3 апреля, в одной из школ Красноярска.

Футбол Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Вольфсбург» Бывший главный тренер "Зенита", "Порту", "Челси" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш может возглавить "Вольфсбург", информирует источник.

Футбол На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Происшествия Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.

Футбол Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды Нападающий российского "Спартака" Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Крузейро" на правах аренды.

Футбол Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.