Экономика
Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГРоссийская газета вчера в 23:54
Судостроительная компания "Худун Чжунхуа" из КНР и норвежское сертификационное общество DNV GL подписали во вторник соглашение о совместной разработке крупнейшего в мире танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
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