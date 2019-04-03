Экономика

Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГРоссийская газета вчера в 23:54

Судостроительная компания "Худун Чжунхуа" из КНР и норвежское сертификационное общество DNV GL подписали во вторник соглашение о совместной разработке крупнейшего в мире танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
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КНР построит крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного газа

Телеканал 360°02:02

Китай намерен построить крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

РИА Новостивчера в 22:52

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Реальное времявчера в 23:22

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Известиявчера в 22:58

Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГ

Российская газетавчера в 23:54

Крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ построят в Китае

Московский Комсомолецвчера в 22:16

СМИ: Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

ТАССвчера в 21:30
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