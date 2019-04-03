Энергетика
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГИзвестия вчера в 22:58
Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает ТАСС. Отмечается, что судно будет способно перевозить до 270 тыс. кубометров газа.
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с чего всё началось
Как сказано в заявлении на сайте китайской компании, подписание договора прошло 2 апреля в Шанхае на 19-й международной конференции и выставке по сжиженному природному газу LNG2019.Телеканал 360°02:02
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