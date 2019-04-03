Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГИзвестия вчера в 22:58

с чего всё началось

Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает ТАСС. Отмечается, что судно будет способно перевозить до 270 тыс. кубометров газа.

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

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