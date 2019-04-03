Энергетика

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГИзвестия вчера в 22:58

Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает ТАСС. Отмечается, что судно будет способно перевозить до 270 тыс. кубометров газа.
Читать в источнике
с чего всё началось
Как сказано в заявлении на сайте
 китайской компании, подписание договора прошло 2 апреля в Шанхае на 19-й международной конференции и выставке по сжиженному природному газу LNG2019.
Телеканал 360°02:02

Подробнее о событии

Китай построит самый большой танкер в мире для транспортировки СПГ

РБК02:46

Китай намерен построить крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

РИА Новостивчера в 22:52

Китай построит самый большой в мире танкер для транспортировки СПГ

Российская газетавчера в 23:54

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Известиявчера в 22:58

КНР построит крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного газа

Телеканал 360°02:02

Крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ построят в Китае

Московский Комсомолецвчера в 22:16

СМИ: Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

ТАССвчера в 21:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Авто

ГАЗ может потерять право на товарный знак автомобиля «Победа»

Обновлено в 03:45
Политика

Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:13
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район

Обновлено вчера в 16:22
Единоборства

Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова и удалил пост

Российский боец сравнил ирландца с ревнивой женой. 26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
Обновлено в 03:57
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Технологии

У интернет-покупателей воруют деньги с помощью специальных кодов

Около 2440 онлайн-магазинов оказались заражены вредоносным программным обеспечением, а полтора миллионов человек в день подверглись риску компрометации данных, выяснили эксперты компании Group-IB.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты

Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.
Обновлено 01 апреля в 12:52
Музыка

Лазарев рассказал, под каким номером выступит на «Евровидении»

Обновлено вчера в 12:04
Гаджеты

Мобильный телефон отмечает день рождения

Обновлено в 00:00
Авто

5 иномарок, которые ржавеют в России быстрее остальных

Портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг иностранных автомобилей, сгнивающих раньше, чем они доезжают до пункта назначения.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 04:37
Здоровье

В Новосибирской области время работы поликлиник продлят до 20:00

Травников напомнил о реализации проекта «Бережливая поликлиника», в котором к концу 2019 года будут участвовать 44 поликлиники.
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье

В Волгограде развивается служба современной кардиологической помощи

Обновлено в 04:03
Футбол

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Не исключается, что данные игроки войдут в сделку по выкупу нападающего Педро Роши. «Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками.
Обновлено в 05:41
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Авто

Компания GAC Motor представит в России девять моделей

Обновлено в 06:16
Экономика

Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банка

В результате долларовая цена Denizbank снизилась с прошлогодних $3,2 млрд до $2,7 млрд. Стоимость в турецких лирах, напротив, выросла.
Обновлено в 06:28
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Политика

Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Проблемы и перспективные возможности боевого лазерного оружия

Обновлено в 06:24
Политика

ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Суд арестовал вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева на два месяца

Обновлено в 05:49
Авто

Mercedes-Benz представит кроссовер GLB-Class в качестве концепта

Много раз замеченный в качестве прототипов, кроссовер Mercedes GLB, теперь доступен для знакомства в качестве тизера, который демонстрирует большую часть интерьера.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Жительница Омска заживо похоронила парня и заставила несовершеннолетнего сына снимать изнасилование на телефон

По итогу на изощрённую в пытках женщину Веру Бегун заведено 18 уголовных дел, но ей грозит всего до 20 лет лишения свободы.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

Обновлено в 02:00
Футбол

«Барселона» спаслась от поражения, хотя вела у «Вильярреала» 2:0

Обновлено вчера в 18:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное