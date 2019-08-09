Политика
Китай попросил США «не совать нос» в ГонконгRuposters.ru вчера в 09:01
По словам представителя МИД КНР Хуа Чуньин, Вашингтон постоянно вмешивается в дела Гонконга, что вызывает протест как в самом регионе, так и у официального Пекина. Она призвала США к уважению международного права и попросила "прекратить совать нос в дела Гонконга".
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Уроки Москвы: как Китай мог бы повести себя с Гонконгом (The Atlantic, США) (The Atlantic)
ИноСМИ07 августа в 04:46
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