Политика
Китай пообещал ответные меры в случае размещения ракет США в АзииНаша версия 04:45
В МИД Китая заверили, что примут ответные сдерживающие меры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В Пекине подготовят ответные меры в случае развертывания ракет США средней дальности на территории Восточной Азии.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
Пекин обеспокоен из-за планов США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Вести.Ruвчера в 22:44
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:18
Общество
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Финансы
Доллар и евро подешевели почти на рубль
Не устоял и рубль: вечером курс доллара обновил максимум за три месяца – 65,61 руб.
Обновлено в 10:06
Футбол
«Витесс» Слуцкого хочет купить защитника тульского «Арсенала»
"Витесс" может приобрести защитника тульского "Арсенала" Максима Володько, информирует Vitesse Inside.
Обновлено в 08:53
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Политика
Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выходом из договоров об ограничении вооружений США пытаются добиться доминирования в любой точке мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Здоровье
Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа
Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе
Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Политика
В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы
Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.
Обновлено в 08:53
Политика
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста
Обновлено в 05:01
Кино
Анна Исаева требует остановить съемки фильма о Юлии Началовой
Пресс-секретарь покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева выступила с требованием остановить съемки фильма об артистке и прекратить наживаться на ее имени.
Обновлено вчера в 11:09
Здоровье
В больнице имени Фишера в Волжском продолжается ремонт
Обновлено в 10:06
Технологии
В России AliExpress открывает первые уличные магазины
Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Ачинске Красноярского края отменили режим ЧС
В Ачинске Красноярского края, где накануне произошел пожар на технической территории войсковой части, а после прогремели взрывы, отменили режим ЧС.
Обновлено в 09:43
Технологии
ФСБ получит разделегирующие полномочия
Мера по разделегированию домена отличается от блокировки сайтов через судебное решение и Роскомнадзор и при этом позволяет значительно быстрее ограничить доступ к ресурсу.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Технологии
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами
«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41