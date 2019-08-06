Армия и оружие
Китай пообещал ответить на размещение ракет СШАГазета.Ru вчера в 22:44
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Критика выхода США из ДРСМД США обвинили Россию в несоблюдении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) только для того, чтобы выйти из соглашения и развязать себе руки для разработки ракетного оружия, заявил Фу Цун.ТАССвчера в 22:29
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Пекин обеспокоен из-за планов США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Вести.Ruвчера в 22:44
Китай анонсировал контрмеры на случай размещения США ракет средней дальности
Московский Комсомолец00:48
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
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