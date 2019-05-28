Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефтиИзвестия вчера в 23:32
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти. Об этом 27 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Помимо КНР, в число этих государств также вошли Индия, Турция, Южная Корея и Япония.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
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В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
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Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
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Политика
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Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
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Экономика
В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет
Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Югре
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Хоккей
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Обновлено в 01:09
Общество
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Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено вчера в 09:42
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
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Музыка
Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Правоохранители обнаружили в кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей свыше 1 миллиона пачек сигарет под брендами известных производителей, вся табачная продукция была изъята, а часть отправлена на экспертизу.
Обновлено вчера в 23:25
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Суд отправил в психбольницу авиадебошира с рейса Москва-Владивосток
Суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу хулигана, который устроил дебош на борту рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России.
Обновлено в 01:49
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Авто
Старт продаж Toyota Supra в России состоится 3 июня
Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже через неделю, 3 июня.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
Синоптики прогнозируют спад жары в Москве 1-2 июня
Жаркая погода, которая ожидается в Москве 29-31 мая, понизится на шесть-семь градусов 1-2 июня, в первые летние выходные.
Обновлено в 00:03
Авто
В сети показали фото Kia Xceed без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
В Энгельсе в аварии погиб молодой мотоциклист
Обновлено в 00:11
Экономика
РБК узнал о новом плане Utair по спасению компании от банкротства
В декабре 2018 г. Utair допустила дефолт по одному из синдицированных кредитов и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. В апреле компания попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд руб. и 50% кредита на 15,4 млрд руб. По информации РБК, банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами.
Обновлено в 02:15
Экономика
Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров
«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А
Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.
Обновлено в 01:47
Политика
Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине
Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
В России госучреждениям запретили закупать импортные вина
Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24