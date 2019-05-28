Китай полностью прекратил закупку иранской нефтиИзвестия вчера в 23:32

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти. Об этом 27 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Помимо КНР, в число этих государств также вошли Индия, Турция, Южная Корея и Япония.

Авто КамАЗ и Daimler запустили новый завод Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.

Наука Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.

Экономика Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Армия и оружие В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52 Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.

Футбол Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.

Армия и оружие «Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США «Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», – передает слова представителя «Ростеха» «Интерфакс».

Политика Президент Сербии Вучич признал потерю Косово Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово.

Политика Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с Россией Отношения Литвы и России в дальнейшем вряд ли поменяются, так как Вильнюс не хочет «предавать» украинских партнеров.

Политика На Украине признали бесполезность европейских санкций против России Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.

Происшествия В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.

Происшествия На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании» Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной объяснил, почему не планирует сбривать бороду Муж Полины Гагариной и модный фотограф Дмитрий Исхаков на днях пообщался со своими подписчиками в "Инстаграме".

Экономика Министр предложил вообще отменить пенсии Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.

Хоккей НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.

Политика Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого планирует найти квалифицированных специалистов для реформирования страны.

Политика В Австрии могут вынести вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии в понедельник проведёт экстренное заседание, в ходе которого оппозиция хочет вынести и рассмотреть вопрос о вотуме недоверия канцлеру Себастьяну Курцу, сообщает Интерфакс .

Происшествия Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.

Общество Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны Налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

Происшествия Фрагмент разбившегося истребителя F-35A нашли у берегов Японии Истребитель F-35A потерпел крушение 9 апреля в Тихом океане, большая часть его обломков была найдена в районе префектуры Аомори.

Экономика Названы причины взрывного роста цен на овощи Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.