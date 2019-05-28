Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефтиИзвестия вчера в 23:32
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти. Об этом 27 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Помимо КНР, в число этих государств также вошли Индия, Турция, Южная Корея и Япония.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Космос
Пермяки могут увидеть в ночном небе цепочку спутников Илона Маска
60 летящих космических объектов будут заметны при ясной погоде В пятницу, 24 мая компания Илона Маска SpaceX запустила с мыса Канаверал систему спутникового широкополосного интернета, который может быть доступен каждому жителю планеты Земля.
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Общество
О свободе в школе и гражданстве США: как живет мальчик-калькулятор Марк Вишня, уехавший в Хьюстон
Прошлой весной вундеркинд Марк Вишня, который в два года прославил Екатеринбург на шоу «Минута славы» умением считать быстрее калькулятора, переехал жить в США.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео
На кадрах видно, что кран завалился во время поворота стрелы, при падении он развалился на три части и повредил три дома, в которых в тот момент никого не было.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Политика
Закрытый опрос ФСО показал рекордное недоверие бизнеса к силовикам
Бизнес-омбудсмен за изменение УПК Социологическая служба ФСО проводит опросы по заказу уполномоченного по правам предпринимателей уже третий год, и отношения с ней сложились очень конструктивные, рассказал РБК Борис Титов.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Политика
Луценко готов назвать имена виновных в расстрелах на Майдане в 2014 году
Генеральный прокурор Украины Луценко заявил, что готов назвать имена людей, виновных в расстрелах на Майдане в 2014 году, если будет возобновлено заочное судопроизводство.
Обновлено в 02:33
Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 02:28
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Глава пензенского Следкома заработал за год более 3 млн рублей
Обновлено 26 мая в 15:06
Политика
В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:57
Авто
Спрос на кабриолеты остается немецким
Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz.
Обновлено в 02:00
Общество
Мост в Киеве продолжает трескаться
Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая.
Обновлено вчера в 07:52
Экономика
Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылки
Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
Обновлено 26 мая в 21:55
Происшествия
В Красноярском крае медведь забрел на детскую площадку
Обновлено в 00:30
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Политика
Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг
Премьер-министр Дмитрий Медведев отменил в России внутрисетевой роуминг, подписав соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика
Суд отменил сделку по продаже Urban Group 9 га в Красногорске
Конкурсному управляющему Urban Group удалось доказать возможный вывод активов владельцем и топ-менеджментом компании в преддверии ее банкротства, арбитражный суд отменил сделку по продаже почти 9 гектаров в подмосковном Красногорске, написала во вторник газета "Коммерсант".
Обновлено в 02:49
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
Кольцово возобновляет авиарейсы из Екатеринбурга в Воронеж
Екатеринбург и Воронеж вновь свяжут прямым авиарейсом. В последний раз регулярное сообщение между двумя городами происходило в 2017 году.
Обновлено в 01:40
Авто
В сети показали фото Kia Xceed без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Музыка
Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие
В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44