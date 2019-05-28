Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефтиИзвестия вчера в 23:32
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти. Об этом 27 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Помимо КНР, в число этих государств также вошли Индия, Турция, Южная Корея и Япония.
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с чего всё началось
Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.Ведомостивчера в 20:12
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
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Bloomberg подсчитал возможный ущерб от торговой войны США и Китая
Объем мирового ВВП в 2021 году может упасть на $600 млрд, если в результате торговой войны США и КНР пошлины будут расширены и охватят весь американо-китайский рынок.
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Экономика
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ЖКХ
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По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36