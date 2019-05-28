Китай полностью прекратил закупку иранской нефтиИзвестия вчера в 23:32

с чего всё началось

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти. Об этом 27 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Помимо КНР, в число этих государств также вошли Индия, Турция, Южная Корея и Япония.

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