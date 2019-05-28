Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефтиИзвестия вчера в 23:32
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти. Об этом 27 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Помимо КНР, в число этих государств также вошли Индия, Турция, Южная Корея и Япония.
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с чего всё началось
Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.Ведомостивчера в 20:12
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:04, Ашберн
Политика
Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Как сообщает национальный телеканал RTS, после этого президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении вооруженных сил Сербии в полную боевую готовность.
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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
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Происшествия
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Общество
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Экономика
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Обновлено в 05:26
Экономика
В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200
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Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
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Авто
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Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Салтыковой показала новое лицо после нападения собаки
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Обновлено в 06:51
Футбол
Дюков – о договорняке в ПФЛ, пиве и Fan ID
Президент РФС ответил на важные вопросы. За что "Чайку" и "Черноморец" подозревают в договорняке.
Обновлено в 06:40
Общество
«Связной» и «Евросеть» остались без главы
«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников располнел и обрюзг
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Обновлено в 06:28
Авто
Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
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Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа
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Обновлено в 06:36
Происшествия
В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье
В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 06:58
Общество
После жары на Москву может налететь торнадо
Обновлено в 05:44
Теннис
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Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов.
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Авто
Электрокроссовер BMW iNEXT получит огромный изогнутый дисплей
BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
Обновлено в 05:18
Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено вчера в 07:41
Общество
Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Финансы
ЦБ применил на банкнотах новое покрытие
Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.
Обновлено в 04:55
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На Украине начали «эру» строительства бетонных дорог
Украина с этого года входит в "эру" строительства бетонных дорог.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54