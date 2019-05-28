Китай полностью прекратил закупку иранской нефтиИзвестия вчера в 23:32

с чего всё началось

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти. Об этом 27 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Помимо КНР, в число этих государств также вошли Индия, Турция, Южная Корея и Япония.

Политика Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за ситуации в Косово Как сообщает национальный телеканал RTS, после этого президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении вооруженных сил Сербии в полную боевую готовность.

Политика Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".

Транспорт В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

Футбол Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону» Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Экономика На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Происшествия В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

Шоу-бизнес Дочь Ирины Салтыковой показала новое лицо после нападения собаки Алиса Салтыкова, наконец, залечила раны, оставленные после нападения собаки полгода назад. Девушку серьезно покусала овчарка.

Общество «Связной» и «Евросеть» остались без главы «МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Шоу-бизнес Телеведущий Борис Корчевников располнел и обрюзг Одиозный телеведущий Борис Корчевников опубликовал на своей странице в Instagram новое фото, которое несколько обескуражило его подписчиков.

Авто Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.

Шоу-бизнес Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию вновь беременна.

Происшествия В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.

Теннис Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов.

Авто Электрокроссовер BMW iNEXT получит огромный изогнутый дисплей BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.

Общество Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

Финансы ЦБ применил на банкнотах новое покрытие Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.

Политика На Украине начали «эру» строительства бетонных дорог Украина с этого года входит в "эру" строительства бетонных дорог.