Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозеLenta.ru 06:20
Пекин высоко ценит комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о китайской угрозе. Об этом заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает РИА Новости. Он отметил, что слова главы российского МИД четкие и позитивные.
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"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?Аргументы и Фактывчера в 17:01
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Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Гаджеты
Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках
Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский срочно созывает Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц
Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.
Обновлено в 04:14
Политика
В деле о MH17 найдены новые свидетели
Обновлено в 06:33
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Армия и оружие
Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон на чистом Android на неделю раньше
По данным источника, в Испании презентация Xiaomi Mi A3 состоится уже 17 июля 2019 года.
Обновлено 15 июля в 10:35
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Политика
Вице-премьер Италии заявил, что его хотели убить украинские неонацисты
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что на него готовили покушение украинские неонацисты.
Обновлено вчера в 12:03
Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве
Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
Обновлено в 07:27
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
На Украине посетовали на коллаборантов и пенсионеров в Донбассе
Активный слой населения Донбасса пытается уехать оттуда, поэтому там остаются коллаборационисты, военные и пожилые люди.
Обновлено в 07:12
Общество
Голодец поручит властям регионов провести ревизию заброшенных усадеб
Если бы у каждой усадьбы был такой владелец, и она была бы доведена до такого состояния, как усадьба Середниково, то была бы другая Россия, потому что Россия - это страна усадеб.
Обновлено в 06:58
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35 из-за С-400
Обновлено в 06:53
Футбол
Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»
Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о своем переходе из «Вильярреала» в «Валенсию», поведал о восстановлении от травмы колена, а также заявил, что постарается заслужить больше игрового времени в новом сезоне.
Обновлено в 07:00
Финансы
Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей
Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Политика
Познер признался, в каком случае уехал бы из России
Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Авто
УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с «автоматом»
«Патриот» с «автоматом» преодолеет в общей сложности порядка 10 тыс. км по России и сделать остановки в 7 крупных городах на своем пути: Казани (30 июля), Нижнем Новгороде (1 августа), Санкт-Петербурге (3 августа), Москве (6 августа), Воронеже (9 августа), Ростов-на-Дону (11 августа) и Краснодаре (12 августа), говорится в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 05:02
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург
После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.
Обновлено в 07:21
Экономика
«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублей
В I полугодии 2018 года компания продала 358 тыс. кв.м - таким образом, этот показатель увеличился на 2,8%. В общие показатели продажи "Группа ЛСР" также включает реализацию парковочных мест, уточняется в сообщении.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13