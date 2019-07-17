Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозеLenta.ru 06:20

Пекин высоко ценит комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о китайской угрозе. Об этом заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает РИА Новости. Он отметил, что слова главы российского МИД четкие и позитивные.
Читать в источнике
Обсудить2
с чего всё началось

«Для танго нужны двое». Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова «АиФ»

"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?
Аргументы и Фактывчера в 17:01

Подробнее о событии

Китай поблагодарил Лаврова за слова о мифе о «китайской угрозе»

RT на русском07:54

Лавров рассказал, кто раскручивает миф о «китайской угрозе» для России

Life.ruвчера в 17:18

В МИД Китая оценили слова Лаврова о мифе о «китайской угрозе»

РИА Новости04:55

В Пекине заявили, что ценят слова Лаврова о несостоятельности мифа о «китайской угрозе»

ТАСС04:13

Лавров опроверг опасность сотрудничества России с Китаем

РЕН ТВвчера в 18:35

Лавров нашел ответственных в раскручивании «мифа о китайской угрозе»

РБКвчера в 17:53

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Lenta.ru06:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский сцепился с дерзкой чиновницей Москаленко, назвавшей его «малороссом», - видео разборок

Глава украинского государства Владимир Зеленский устроил разборку с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая во время предвыборной гонки поддерживала Петра Порошенко и называла действующего президента "малороссом", сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 10:59
Политика

Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса

Российский лидер Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощённом порядке.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенское»

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Петербурге росгвардейцев подозревают в подбросе наркотиков школьнику

В Санкт-Петербурге двух бойцов Росгвардии подозревают в попытке подбросить молодому человеку наркотики с целью вымогательства денег, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:43
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Музыка

Скончался южноафриканский певец Джонни Клегг

В ЮАР в результате длительной болезни ушел из жизни 66-летний известный музыкант Джонни Клегг.
Обновлено в 08:46
Транспорт

В Москве из-за ливня подтопило несколько улиц

В разных районах Москвы из-за ливня подтопило улицы.
Обновлено в 11:18
Политика

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56

Напомним, вчера вечером в горбольницу Евпатории были экстренно госпитализированы 49 детей и пять вожатых из лагеря "Лучистый".
Обновлено в 11:30
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Политика

В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено в 10:06
Экономика

Реальные доходы россиян вновь снизились

В первые 6 месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 1,3 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 10:33
Политика

ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17

Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:31
Политика

Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Политика

Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам

Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:57
Технологии

Число кибератак на умные устройства выросло в четыре раза

По итогам 2018 года был зафиксирован рост числа кибератак на умные устройства, такие как часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Трое сотрудников ФСБ признались в разбое

Трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, дали признательные показания.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день

Обновлено в 09:23
Политика

В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров

В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Жителей Чемодановки начали наказывать за перекрытую трассу с требованием выселить цыган

Бессоновский районный суд Пензенской области привлек к ответственности шестерых жителей села Чемодановка, перекрывших трассу с требованием выселить цыган, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:05
Спорт

Фигуристку Губанову отчислили из ЦСКА

Обновлено в 12:21
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Авто

Стартовало производство компактного кроссовера Skoda Kamiq

Серийное производство модели стартовало на заводе Skoda в Млада-Болеславе, где также выпускаются Octavia, Fabia, Scala и Karoq.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено в 08:36
Главное