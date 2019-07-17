Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозеLenta.ru 06:20
Пекин высоко ценит комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о китайской угрозе. Об этом заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает РИА Новости. Он отметил, что слова главы российского МИД четкие и позитивные.
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"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?Аргументы и Фактывчера в 17:01
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Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Краснодаре пресекли контрабанду леопардов и тигра
В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который пытался вывезти из России на самолете двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигра, сообщает 17 июля пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Обновлено в 08:02
Происшествия
Маленький мурманчанин проспал отъезд из лагеря в Туапсе
Необычная ситуация произошла с семилетним мальчиком из Мурманска, который остался в детском лагере на вторую смену, так как проспал отправление поезда.
Обновлено в 06:00
Происшествия
К экстренной посадке в Жуковском готовится самолет МЧС
Транспортный самолет МЧС Ил-76 в ближайшие два часа готовится совершить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковском.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл»
Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.
Обновлено в 05:25
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Политика
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Владимир Путин неоднократно посещал монастырь на Валааме - в прошлом и позапрошлом году был там в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа 11 июля.
Обновлено в 09:24
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что россияне смогут через четыре года начать использовать электронные паспорта в стране.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников
В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.
Обновлено в 06:29
Политика
Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату
Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.
Обновлено в 04:45
Политика
Володин предложил внести изменения в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено в 04:54
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Gartner: рынок компьютерных устройств в 2019 году ждёт падение
Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз по мировому рынку компьютерных и мобильных устройств на текущий и последующие годы.
Обновлено в 07:06
Общество
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Ираке убили турецкого дипломата
В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38