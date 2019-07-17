"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?

с чего всё началось

Пекин высоко ценит комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о китайской угрозе. Об этом заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает РИА Новости. Он отметил, что слова главы российского МИД четкие и позитивные.

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

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