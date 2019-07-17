Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозеLenta.ru 06:20
Пекин высоко ценит комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о китайской угрозе. Об этом заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает РИА Новости. Он отметил, что слова главы российского МИД четкие и позитивные.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
"Разобрать завалы непросто" - Можно ли ожидать в ближайшей перспективе улучшения отношений с США?Аргументы и Фактывчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Наука
Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером
Обновлено в 09:49
Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Кино
Гарри Стайлс может стать принцем Эриком в новой «Русалочке»
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Авто
Skoda приступила к выпуску кроссовера Skoda Kamiq
Как отметили в пресс-службе чешской марки, специально для Skoda Kamiq вся производственная линия завода в Млада-Болеславе (где также выпускаются модели Octavia, Fabia, Scala и Karoq) была модернизирована на сумму более 100 миллионов евро.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский призвал врио губернатора Николаевской области покинуть пост
Президент Украины Владимир Зеленский призвал временно исполняющего обязанности губернатора Николаевской области Вячеслава Боня написать заявление об отставке.
Обновлено в 09:58
Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Политика
В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
Обновлено в 10:06
Экономика
«Роснефть» захотела не возвращать валютную выручку в страну
Ранее правительство одобрило законопроект о либерализации валютного законодательства для смягчения требований по возврату экспортёрами валютной выручки.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Медведчук рассказал о крахе антироссийских санкций
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что антироссийские санкции не приобрели нужного Киеву успеха.
Обновлено в 11:05
Политика
В Кремле заявили, что не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:14
Политика
Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта
Россияне могут получить возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем изначально было запланировано.
Обновлено в 09:39
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija
Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.
Обновлено в 00:42
Футбол
Агент: Ситуация Фернандеша разрешится к концу этой недели
Думаю, к концу этой недели ситуация окончательно разрешится, цитирует Барбозу Sport24.ru.
Обновлено в 04:29