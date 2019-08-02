с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.

Политика МИД объявил о прекращении действия ДРСМД Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Хоккей Бобровский рассказал, против кого сложнее всего играть в НХЛ Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, в каких ситуациях ему становится неуютно на льду.

Наука Названа основная причина развития рака Дисфункция гена TP53, который отвечает за остановку роста и деление клетки при ее повреждении или стрессе, является главной причиной возникновения онкологических заболеваний.

Происшествия Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.

Здоровье Минздрав устранил дефицит лекарств для больных ВИЧ Согласно информации, в несколько субъектов страны, где препаратов для лечения ВИЧ-больных попросту не хватало, были отправлены лекарства на два месяца вперед.

Технологии В отечественные карты «Мир» встроят чип для бесконтактной оплаты Чипы российского производства, на основе которых делается часть карт "Мир", не поддерживают технологии бесконтактной оплаты.

Футбол Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Общество «Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области Управление ФСБ по Владимирской области при помощи коллег из Рязанской области пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Здоровье На Среднем Урале спасли ребёнка через 12 часов после его рождения Свердловские врачи смогли спасти ребёнка с пороком сердца через 12 часов после появления малыша на свет.

Общество Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.

Политика Медведев поручил конфисковывать технику для незаконной рубки леса Премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники, которая используется для незаконной вырубки леса.