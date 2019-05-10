Политика
Китай ответит США на повышение пошлинГазета.Ru 06:07
Отмечается, что государство будет вынуждено принять ответные меры. "Китай глубоко сожалеет об этом и будет вынужден принять необходимые контрмеры", - подчеркивается в заявлении. До этого американский президент Дональд Трамп заявил о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
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Происшествия
В Mash опровергают использование поддельных документов
Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору
Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Новой Москве иномарка столкнулась с грузовиком и микроавтобусом
Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля, грузовой фуры и микроавтобуса на 232-м километре трассы А-107 в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:39
Общество
Грозы и дожди ожидают москвичей в пятницу
В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
WSJ рассказала о секретной ракете США
Обновлено вчера в 08:42
Космос
Blue Origin показала лунный посадочный модуль
Обновлено в 05:21
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Коломойский назвал Авакова будущим премьером Украины
Бизнесмен Игорь Коломойский, который, как считается, имеет большое влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского, фактически указал на будущего премьер-министра.
Обновлено в 06:52
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Политика
В Крыму вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны
Неизвестные осквернили памятное место, посвященное Великой Отечественной войне, в селе Орловка Нахимовского района Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе севастопольского управления МВД РФ.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната
Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:30
Общество
В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков
Обновлено в 06:04
Общество
В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах
Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции
По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.
Обновлено вчера в 19:13