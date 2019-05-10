Политика

Китай ответит США на повышение пошлинГазета.Ru 06:07

Отмечается, что государство будет вынуждено принять ответные меры. "Китай глубоко сожалеет об этом и будет вынужден принять необходимые контрмеры", - подчеркивается в заявлении. До этого американский президент Дональд Трамп заявил о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
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Китай ответит на повышение ввозных пошлин властями США

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Китай примет ответные меры на пошлины США

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ING: Китай адекватно ответит Трампу на повышение пошлин

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Китай примет ответные меры на пошлины США

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Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за повышения пошлин США

Коммерсантъ08 мая в 15:57

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Вести.Финанс08 мая в 12:39
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Происшествия

В Mash опровергают использование поддельных документов

Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
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Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
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Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Хоккей

Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией

Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Общество

Прощание с Евгением Крылатовым пройдет 11 мая в Доме композиторов

Обновлено в 05:46
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
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Никита Пресняков обрадовался результатам МРТ после перенесенной травмы

Обновлено в 00:14
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору

Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
Обновлено в 05:59
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
Обновлено в 05:46
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Происшествия

В Новой Москве иномарка столкнулась с грузовиком и микроавтобусом

Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля, грузовой фуры и микроавтобуса на 232-м километре трассы А-107 в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:39
Общество

Грозы и дожди ожидают москвичей в пятницу

В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

WSJ рассказала о секретной ракете США

Обновлено вчера в 08:42
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Blue Origin показала лунный посадочный модуль

Обновлено в 05:21
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Коломойский назвал Авакова будущим премьером Украины

Бизнесмен Игорь Коломойский, который, как считается, имеет большое влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского, фактически указал на будущего премьер-министра.
Обновлено в 06:52
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Политика

В Крыму вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны

Неизвестные осквернили памятное место, посвященное Великой Отечественной войне, в селе Орловка Нахимовского района Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе севастопольского управления МВД РФ.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната

Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:30
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В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков

Обновлено в 06:04
Общество

В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах

Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
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Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции

По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.
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