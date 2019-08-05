Экономика
Китай ответил Трампу: валютная война началасьВести.Финанс 01:56
Торговая война переходит в валютную войну: юань впервые опустил курс своей валюты ниже отметки 7 юаней за доллар. Девальвация юаня стала первым ответом на заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые тарифы на китайский импорт.
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Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Экономика
Газпромбанк закрыл сделку со Сбербанком по продаже 51% ЦРТ
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий» (ЦРТ), которая разрабатывает системы распознавания речи, говорится в сообщении Газпромбанка.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Общество
Гороскоп: Стрельцы столкнутся с завистниками, а Львы – с конфликтами
Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года даст несколько советов для всех знаков зодиака от профессионального таролога в Кирове.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье
В Челябинской области более 120 тысяч человек наблюдаются у психиатров
Более 120 тысяч человек в настоящее время находятся под наблюдением у психиатров в Челябинской области, которая, по данным Минздрава РФ, стала пятой в списке регионов по числу пациентов с психическими расстройствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 06:43
Политика
НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
Обновлено в 07:44
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Происшествия
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евро
Рубль подешевел по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже 5 августа, сообщается на сайте биржи.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики
По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба
«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.
Обновлено в 03:32
Политика
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Хуситы атаковали аэропорты и авиабазу Саудовской Аравии
Боевики йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", более известные как хуситы, атаковали аэропорты саудовских городов Абха и Наджран, а также авиабазу Короля Халида на юго-западе страны.
Обновлено в 04:03
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Художник превратил в инсталляцию скульптуру без головы в Петербурге
Голову статуи в 2017 году похитил мужчина, которому не понравилось выражение лица скульптуры.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19
В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Политика
СМИ: партия «Слуга народа» определилась с кадровыми назначениями в Верховной раде
Партия "Слуга народа" определилась с кадровыми назначениями в Верховной раде, досрочные выборы в которую состоялись 21 июля.
Обновлено в 07:58
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Культура
Картину Ботичелли "Мадонна делла Лоджиа " впервые представят в России на Восточном экономическом форуме
Первая выставка в рамках проекта состоится 4 и 5 сентября, когда "Мадонна делла Лоджиа" будет показана в отделении Сбербанка на площадке ВЭФ - в Дальневосточном федеральном университете.
Обновлено в 07:57
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 02:32