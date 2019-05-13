Политика

Китай ответил США в торговой войнеГазета.Ru 08:52

По данным китайского правительства, рост пошлин затронет порядка 2 493 американских товаров, размер пошлины будут увеличен до 25%. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
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Китай ударил в ответ на американские пошлины

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