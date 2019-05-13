Политика

Китай ответил США в торговой войнеГазета.Ru 08:52

По данным китайского правительства, рост пошлин затронет порядка 2 493 американских товаров, размер пошлины будут увеличен до 25%. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
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Китай введет ответные пошлины на товары из США

РИА Новости10:41

Эксперт оценил решение Китая принять ответные меры на действия США

RT на русском10:59

США повышают пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму $200 млрд

ПРАЙМ10 мая в 04:04

Китай объявил об ответных пошлинах на товары из США

НТВ08:47

США введут пошлины на весь импорт из КНР

Новое время - The New Times01:22

Торгпред США: пошлины на товары из Китая вырастут на 300 миллиардов долларов

Вести.Ru10 мая в 21:27

Китай объявил об ответном повышении тарифов на импорт из США

Коммерсантъ10:43
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:04, Ашберн

Китай ударил в ответ на американские пошлины

Вести.UZ10:43
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Энергетика

Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении

Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Вокзалы, аэропорт и торговые центры эвакуировали в Липецке

Сегодня в Липецке, во второй половине дня, началась эвакуация посетителей сразу целого ряда объектов.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН

Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Энергетика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне

Обновлено вчера в 14:29
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Футбол

СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»

Томас Цорн в новом сезоне чемпионата России будет совмещать посты генерального и спортивного директора «Спартака», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Собчак высказалась о причинах смерти Доренко

Обновлено в 11:50
Происшествия

В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека

Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Авто

В топ-10 популярных автомобилей сменился лидер

Обновлено в 08:15
Здоровье

Более 300 жителей Гумбетовского района привиты от гепатита А

В настоящее время уже привито более 300 местных жителей, в их числе и 163 ребенка.
Обновлено в 10:16
Политика

Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.
Обновлено в 11:59
Наука

Уровень углекислого газа в атмосфере достиг исторического максимума

Уровень углекислого газа впервые в истории превысил отметку в 415 частиц на миллион.
Обновлено в 05:20
Путешествия

Власти Нидерландов прекратят продвижение туризма в стране

Власти Нидерландов намерены прекратить продвижение туризма и сосредоточиться на распределении турпотоков из-за чрезмерного наплыва путешественников, сообщает портал DutchNews.
Обновлено в 10:43
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Космос

NASA знает, как будет выглядеть жизнь на Марсе

Среда обитания должна была быть построена из вторсырья и материалов, которые можно было найти в глубоком космосе, как Луна и Марс.
Обновлено 11 мая в 06:55
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Политика

После заявления о «мразях» в Донбассе на министра подали в суд

Киевский суд получил два иска против министра социальной политики Украины Андрея Ревы после того, как он обозвал "мразями" жителей Донбасса.
Обновлено в 12:34
Политика

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Обновлено в 08:38
Авто

Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок

Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

В Севастополе отмечают День Черноморского флота России

В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое нарушение правил проекта

Обновлено в 08:58
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о «пьяных» ДТП с жертвами

Речь о поправках в Уголовный кодекс РФ, которые резко и серьезно усиливают ответственность за ДТП с жертвами, которые совершили водители в состоянии опьянения, сказал Исаев.
Обновлено в 07:25
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
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