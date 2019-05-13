Политика
Китай ответил США в торговой войнеГазета.Ru 08:52
По данным китайского правительства, рост пошлин затронет порядка 2 493 американских товаров, размер пошлины будут увеличен до 25%. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам апреля
Самым продаваемым кроссовером в России в апреле 2019 года стала модель Hyundai Creta — было реализовано 6123 автомобиля, что на 3% выше показателя годичной давности.
Обновлено в 11:08
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Политика
На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
Обновлено в 09:24
Здоровье
На Украине зафиксировали около 50 тысяч случаев заболевания корью
Пресс-служба Минздрава Украины сообщила, что с начала 2019 года в стране было зафиксировано более 47 тысяч случаев заболевания корью среди населения, что превышает численность населения некоторых городов.
Обновлено в 10:54
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Музыка
Лазарев хочет провести «Евровидение-2020» в Сочи
Российский певец Сергей Лазарев хочет провести международный конкурс "Евровидение-2020" в Сочи.
Обновлено в 11:18
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки
Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Истребитель Су-57 оснастят управляемой «умной бомбой» КАБ-250
Истребитель Су-57 укомплектуют управляемой «умной бомбой» модели КАБ-250.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Кино
Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»
В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Политика
Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей о сдачи Севастополя в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой
Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.
Обновлено в 11:20
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Политика
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Общество
Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Убийца нижегородского журналиста Дениса Суворова осужден на 9,5 лет
Подсудимому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Обновлено в 10:18
Футбол
Завершен процесс прошивки газона на новой арене «Динамо»
Процесс прошивки газона на новом стадионе московского футбольного клуба "Динамо" завершен, сообщается в аккаунте в Twitter компании, проводившей работы.
Обновлено в 10:33
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево опознаны.
Обновлено в 02:57