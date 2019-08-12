Финансы
Китай ослабил юань до минимума 2008 годаВзгляд.ру вчера в 23:54
Курс юаня к доллару достиг минимума весны 2008 года, сообщают информационные агентства. Китайский ЦБ понизил курс на 75 базисных пунктов. Курс составляет 7,0211 юаня за доллар – это минимальный показатель со 2 апреля 2008 года.
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США против Китая. Торгово-финансового перемирия между двумя странами не будет?
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 21:00
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Общество
Уборщица из Подмосковья оказалась должна два миллиарда рублей
Обновлено 10 августа в 13:44
Общество
Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги
Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:52
Происшествия
19 лет назад затонула подлодка «Курск»
Печальную дату в понедельник, 12 августа, вспоминает сегодня вся Россия – ровно 19 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск».
Обновлено в 04:54
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В России впервые показали применение ракетного комплекса «Кинжал»
На Армейских международных играх впервые показали гиперзвуковой российский ракетный комплекс "Кинжал", сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено 10 августа в 11:20
Политика
В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым
Украинский МИД выразил протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Здоровье
Смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4%
С января по июнь 2019 года смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что режим чрезвычайной ситуации в селе Каменка, пострадавшем от взрывов на военном складе под Ачинском, было решено продлить до утра 13 августа.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели
Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 01:25
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла пятилетнюю подругу
В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
В России сократилось количество госкомпаний
В России сокращается количество государственный предприятий и компаний.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Мошенники продавали таблетки для похудения от Меган Маркл
Неизвестная компания использовала ее имя для продажи таблеток для похудения, передает m24.ru.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Игры
GRID 2 исчезла из цифровых магазинов
Гоночная аркада GRID 2 вышедшая в 2013 году для PS3, Xbox 360 и PC – исчезла из Steam.
Обновлено в 04:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
На «Ахмат-Арене» диктор оскорбил главного арбитра матча со «Спартаком»
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Общество
Москвичам пообещали холод и дожди в выходные
Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10
Политика
Муниципальные депутаты Москвы подали заявку на проведение шествия
Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия 17 августа в центре города. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:37