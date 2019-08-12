Курс юаня к доллару достиг минимума весны 2008 года, сообщают информационные агентства. Китайский ЦБ понизил курс на 75 базисных пунктов. Курс составляет 7,0211 юаня за доллар – это минимальный показатель со 2 апреля 2008 года.

Китай ослабил юань до минимума 2008 года

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