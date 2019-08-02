Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМДРоссийская газета 04:11
Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Пекине считают, что Вашингтону следует продолжить к выполнять взятые на себя в рамках соглашения обязательства. США официально выходят из ДРСМД в эту пятницу, 2 августа.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Происшествия
После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано
Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.
Обновлено в 01:29
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Политика
Советник Зеленского: Запрет на российские соцсети не будет отменен
Напомним, что с весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис «Яндекс», а также сайты группы Mail.Ru российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Обновлено в 01:17
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Футбол
Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»
Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет
Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной, возможности подписания долгосрочной сделки.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети
Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Политика
Китай пригрозил США ответным повышением пошлин
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.
Обновлено в 04:15
Общество
Большинство россиян поддержали жесткие меры во время беспорядков в Москве
В целом 58 процентов москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян такого мнения придерживаются 39 процентов.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Авто
Volkswagen тестирует новый кроссовер для России и Южной Америки
Автомобиль был замечен во время испытаний. Уже известно, что версия для Южной Америки и России получит "имя" Volkswagen Tarek.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
США угрожают России размещенными в Европе ядерными зарядами
Эксперт напомнил, что на территории Европы размещены около 200 ядерных боезарядов.
Обновлено в 04:03
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Общество
Названо лучшее место для купания в Черном море
Обновлено в 02:58
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Армия и оружие
Военная авиация возобновила тушение пожаров в Сибири
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Общество
Пнувшую бездомного пермскую чиновницу уволили из Росреестра
Сотрудницу Росреестра после проведения служебной проверки уволили за неподобающее поведение.
Обновлено вчера в 14:38