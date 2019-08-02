Политика

Китай опротестовал выход США из ДРСМДРоссийская газета 04:11

Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Пекине считают, что Вашингтону следует продолжить к выполнять взятые на себя в рамках соглашения обязательства. США официально выходят из ДРСМД в эту пятницу, 2 августа.
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Происшествия

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Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
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